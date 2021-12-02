Показали, як просувається будівництво нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 2 779

У Кременчуці 13 сталевих труб вже занурили на лівому пілоні мосту через Дніпро. Про це інформує Служба автомобільних доріг у Полтавській області. У подальшому труби сформують фундмент для одного із двох пілонів мосту. Висота цього пілону сягатиме 115 метрів.

Над будівництвом нового мосту спільно працюють турецькі та українські фахівці. Всього в команді підрядника понад 170 осіб. Для їх комфортної роботи та проживання збудували мобільне містечко.

Крім того, вже повністю завершився монтаж бетонного заводу. Усі системи успішно протестовані. Завод готовий до випуску бетону у виробничих потребах.

Переглянути відео можна за посиланням.