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Під Кременчуком ВАЗ влетів в рекламний щит: в салоні був мертвий водій

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 2 047

 

Помер чоловік до чи внаслідок ДТП з'ясовує поліція

2 грудня, близько 10.30, у Градизьку під Кременчуком сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, ВАЗ, яким керував 82-річний водій, з'їхав з дороги та влетів у відбійник рекламного щита. Слідчо-оперативна група виявила водія в салоні вже мертвим.

На часі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП, а також причину смерті водія, з’ясовує слідчо-оперативна група відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельное ДТП Градизьк
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