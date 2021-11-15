Справу про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка розглядатимуть у Пирятині

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 370

Туди справу направили, бо у Хоролі не знайшлось достатньої кількості суддів

Справі про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка вчергове знайшли новий суд. Як повідомила Телеграфу сторона захисту, Полтавський апеляційний суд направив її у Пирятинський районний суд.

Нагадаємо, що це знадобилось через відсутність суддів в Хорольському районному суді, тож на минулому тижні справу передали до Полтавського апеляційного суду для визначення іншого суду для розгляду справи.

Загалом, кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 7 років.