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Для порятунку дітей від онкології купили техніку за півмільйона гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 197

 

Даний прилад є вкрай необхідним для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань

До Полтавського відділення онкогематології передали автоматичний біохімічний аналізатор, від якого залежить своєчасне якісне проведення хіміотерапії. А ще – ноутбук, принтер та стабілізатор. Техніку закупили за півмільйона гривень, які вдалося зібрати небайдужим кременчужанам. Містяни переказували кошти на картку благодійного фонду «Намалюй щастя» Тетяни Ященко, бігали марафони, які ініціював Віталій Смірнов. 

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- Это было не легко, долго, иногда тяжело, и даже со слезами лично для меня на протяжении целого года. Хотелось быстрее, но всё происходит именно тогда, когда надо. В этом проекте, приняли участие тысячи людей, сотни переводов от 5 грн до 10 000 за раз. 457 425 грн + принтер, ноутбук и бесперебойник от семьи Дениса Оловятенко, - розповіла волонтерка Тетяна Ященко.
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність онкологія
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