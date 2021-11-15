Для порятунку дітей від онкології купили техніку за півмільйона гривень

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Даний прилад є вкрай необхідним для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань

До Полтавського відділення онкогематології передали автоматичний біохімічний аналізатор, від якого залежить своєчасне якісне проведення хіміотерапії. А ще – ноутбук, принтер та стабілізатор. Техніку закупили за півмільйона гривень, які вдалося зібрати небайдужим кременчужанам. Містяни переказували кошти на картку благодійного фонду «Намалюй щастя» Тетяни Ященко, бігали марафони, які ініціював Віталій Смірнов.