Для порятунку дітей від онкології купили техніку за півмільйона гривень

Даний прилад є вкрай необхідним для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань
До Полтавського відділення онкогематології передали автоматичний біохімічний аналізатор, від якого залежить своєчасне якісне проведення хіміотерапії. А ще – ноутбук, принтер та стабілізатор. Техніку закупили за півмільйона гривень, які вдалося зібрати небайдужим кременчужанам. Містяни переказували кошти на картку благодійного фонду «Намалюй щастя» Тетяни Ященко, бігали марафони, які ініціював Віталій Смірнов.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.