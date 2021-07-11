На півшляху: волонтери збирають кошти на цитоцентрифугу, яка рятуватиме життя дітей

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Даний прилад є вкрай необхідним для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань

Волонтери благодійного фонду «Намалюй щастя» збирають гроші на цитоцентрифугу «Цитоспін 4». Апарат необхідний Полтавському відділенню дитячої онкогематології для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань.

Засновниця фонду кременчужанка Тетяна Ященко розповіла, що вартість приладу становить 15 071 євро. Станом на 7 липня БФ «Намалюй щастя» для придбання приладу вже зібрав 8 410 євро (273 000 грн).

- Даний прилад є вкрай необхідним для проведення сучасної та своєчасної діагностики онкогематологічних захворювань, а також протягом всього процесу лікування онкогематологічних хвороб! Найголовніше на початку лікування провести якісну діагностику і не втратити час. Завдяки цьому обладнанню ми зможемо збільшити шанси на успішне одужання дітей, - повідомила Тетяна Ященко.

Необхідно зібрати ще половину суми: 6 661 євро (216 216 грн).

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