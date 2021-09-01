Через Кременчук пройшов веломарафон - учасники подолали понад 1000 км

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 327

13 учасників стартували у Сумах, щоб проїхати Полтаву, Кременчук, Світловодськ, Чигирин, Суботів, Канів, Київ, Лохвицю, Ромни та фінішувати у Сумах. Спортсмени подолали дистанцію у 1000 км й фінішували 23 серпня.

Бревет (марафон) під назвою «За Дніпро» організував сумський рандоннерський велоклуб Velo-Sport Sumy Randonneurs. Заїзди такої складності проводять рідко. Щоб потрапити на нього, потрібен високий рівень підготовки. До заїзду готувалась тиждень. А це – перевірити усі необхідні сумки, їх практичність під час поїздки, наявність теплих речей, протестувати запасні покришки, камери для велосипеду тощо.

Серед рандоннерів була і єдина жінка з Полтави - Юлія Борисенко. Спортсменка займається велоспортом 4 роки. За цей час долала дистанції в 400 км, 600 км. Тепер до списку своїх досягнень додала і першу тисячу.

Їхали і вдень, і вночі, майже не відпочивали. Відпочинок – це випити кави і сходити до туалету. Юлія розповідає, що відомі жінки-рандоннери говорять, що у марафоні потрібно менше відпочивати. Хоча були моменти, коли організм не витримував і потрібно було поспати. Максимальний час на сон – від 20 до 40 хвилин.

Під час подорожі усі рандоннери мали КП – контрольні пункти, де зупинялись, фотографувались і, таким чином, звітувались, що проїхали це місце. Загальний час подорожі полтавки - 69 годин 40 хвилин, час у сідлі – 53 години 15 хвилин.

- Мені чоловік дарує завжди емоції, подорожі. І я захотіла таку тисячу кілометрів. Це був дуже складний бревет. Десь за 70 кілометрів до фінішу я розплакалась, бо відчула, що ця дистанція мені кориться. Щойно фінішувала, я одразу зрозуміла, що хочу подолати 1200 кілометрів, – зізналася виданю Новини Полтавщини Юлія Борисенко.