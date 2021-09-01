Кременчужан кличуть до галереї споглядати жіночі постаті на металевих пластинах

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У Кременчуцькій міській галереї відкрилася персональна виставка коваля Олександра Шкурапета. Експозиція представлена незвичними у нашому розумінні картинами – митець створює свої роботи на металевих пластинах. Виставка називається «Дзеркальні сни», бо на металі зображені жіночі силуети у дзеркальному відображенні.

Ковані інсталяції Олександра Шкурапета прикрашають сквери і парки Кременчука, зокрема, ними облаштований сквер Ізюмова у центрі нашого міста.

Олександр Шкурапет на фото у центрі

- Я в ковальстві практично все життя, - каже чоловік. - Ще, пам'ятаю, маленьким хлопчиком бігав в сільську кузню, мені цікаво було, як метал у вогні себе поводить, потім, уже подорослішавши, я багато працював з залізом. І 15-17 років тому я повернувся в ковальство. Бо одного разу залишився без роботи – в житті так буває – я сів і подумав, що ще вмію. Вибір впав на залізо, це і був мій «залізний вибір».

Як митець працював над «Дзеркальними снами»: спочатку він створював ескіз, який потім оцифровується у спеціальних програмах, а далі – переноситься на інструмент. За словами Олександра Шкурапета, у його «металевих картинах» мінімум ручної роботи, але максимум – творчої:

- В цій техніці метал не проходить фізичної деформації, як це прийнято в класичному ковальстві (за допомогою вогню та інструментів). В даному випадку тут є лише праця уяви з металом, своєрідний діалог.

Він пояснив, що технічно на виготовлення одного виробу йде небагато часу, бо працює лазар, він вирізає швидко. Проте набагато більше часу потрібно на розробку самого сюжету, створення ескізів – це як праця над картиною в класичному жанрі.

- Тут основний час займає творча праця в голові. Як і в роботі над будь-якою картиною, ідея може виникнути за одну ніч, може місяць-два крутитися, а потім лише з'являється. А може і не з'явитися... Тоді ескізи кладуться в стіл і залишаються просто ескізами.

Своє натхнення коваль знаходить у людях, які його оточують – як знайомих, так і незнайомцях.

- Я вибрав жіночі силуети, бо мені це цікаво. Жінки – це завжди прекрасно, - прокоментував Олександр Шкурапет і з посмішкою зауважив, що в його роботах втілені постаті кожної дівчини, яка споглядатиме «Дзеркальні сни».