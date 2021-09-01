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Кременчужани перекрили дорогу на Петрівці - вимагають обіцяний ремонт (доповнено)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 870 Коментарів: 1

 

Дорога в жахливому стані
Фото: Артем Коваленко

1 вересня кременчужани перекрили дорогу вулицею Великокохнівською від Рокосовського до Древаля. Люди вимагають обіцяного ремонту дороги.

Справа в тому, що раніше оцінити стан дороги уже виїжджав мер Малецький і голова депутатської земельної комісії Порчирян. Вони обіцяли місцевим мешканцям, що її відремонтують до кінця літа, але ось настала осінь, а жодних робіт так і не проводилося.

Люди бідкаються, що на вул. Великокохнівькій великий трафік, а дорога вузька і автівки не лише псують асфальт, але і кілька разів ламали людям паркани.

На місці працювали патрульні.

 

Врегулювати ситуацію замість мера приїхав директор Кременчуцької телерадіокомпанії Сергій Перепелятник. Чому саме він - незрозуміло.

На місце прибув і Порчирян, який пообіцяв, що якщо Малецький не почне ремонт до 28 вересня, то він разом з людьми буде перекривати дорогу.

 

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ремонт доріг перекриття руху перекриття дороги
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Коментарі: 1

529
Кавоман:
Сьогодні, 09:57

Обіцяти, не означає одружитися...


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