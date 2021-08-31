Покажи Кременчуку своє 1 вересня!

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 353

За традицією «Кременчуцький ТелеграфЪ» кожного року публікує фотографії з Дня знань у різних школах нашого міста, які до редакції надсилають кременчужани. Цьогоріч кожні гімназія та ліцей самостійно вирішуватимуть, як пройде свято 1 вересня для їхніх учнів.

Оскільки за один день ми не встигнемо заглянути в усі школи Кременчука, щоб зробити фоторепортаж, пропонуємо вам, наші школярі (та їхні батьки) ділитися фото у модних святкових луках у цей день.

Тож світлини надсилайте на адресу – telegraf.in.ua@gmail.com – і їх побачить весь Кременчук! Обов'язково вказуйте номер школи та клас. Фоторепортаж ми розмістимо на сайті 1 вересня і будемо поповнювати його до 3 вересня включно. Надсилайте, бажано, не більше 5 фотографій.