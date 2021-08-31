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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 153

 

Одужало двоє кременчужан

Сьогодні, 31 серпня, в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 4 жінки віком від 47 до 80 років та 29-річний чоловік. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 23 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали за добу двоє.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстровано 9 512 випадків хвороби: одужали 9 184, померли 275.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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