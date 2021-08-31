Юнаки «Кремінь» U-16 без жодної поразки виграли турнір Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 321

Участь у змаганнях взяли 6 команд. Цікаво, що жодна команда не посіла останнє 6 місце

Вчора, 30 серпня, на стадіоні «Кредмаш» завершився турнір Kremen Football Legue U-16 ім. В.Й. Маньковського. Участь у змаганнях взяли юні футболісти з 6 команд, які представляють «Кремінь», «Ягуар», «Нафтохімік» та ДЮСШ ім. Володимира Кисельова (ДЮСШ-2). Змагання тривали протягом трьох місяців.

Організатор змагань тренер МФК «Кремінь» Ярослав Здирко зауважив, що ці змагання в першу чергу мали об'єднати юних футболістів та дати поштовх для їх розвитку.

- Якщо ви звернули увагу, то цього річ у нас всі кубки однакового розміру. Ми це зробили для того, щоб ви змагалися не за кубки та медалі. Не важливо з якими медалями, кубками або зайнятим місцем ви підете додому - головне, що понесете в своєму серці. Ми організовуємо ці змагання, щоб у вас зароджувалися дружні стосунки й була повага, - сказав Ярослав Здирко.

Зауважимо, що 10 років поспіль змагання імені В.Й. Маньковського проходили серед дорослих команд. Цього року вперше змагання проходили серед юних футболістів.

Валентин Йосипович Маньковський - професійний гімнаст, який грав у футбол, хокей (був граючим тренером), більярд, городки і навіть займався важкою атлетикою. Валентин Йосифович брав активну участь в будівництві стадіону КрАЗ, у створенні футбольної команди «Кремінь», в організації хокейної команди, спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву.

- Валентин Йосипович завжди підтримував молодь й ділився своїм досвідом, адже розумів, що майбутнє країни за молоддю. Тому цього року ми порадилися з родиною й вирішили кубок пам'яті Валентина Йосиповича Маньковського провести саме масовий дитячий турнір. Хочеться сказати слова вдячності організатором й спортсменам, які розуміють, що пам'ять про минуле, плюс спортивні амбіції, це запорука успіху у досягненні спортивних цілей, - додав син Валентина Йосиповича Валентин Маньковський.

Також на змагання завітав Олександр Мазур, екскерівник управління молоді та спорту та товариш Валентина Йосиповича Маньковського. Він пригадав, як Валентин Йосипович примножував спортивну славу міста та побажав юним футболістам успіхів у навчанні.

Результати 10 туру

Кремінь U-16 – Ніка – 5:0

Ягуар – ДЮСШ-2 - 1:1

Кремінь U-14 – Нафтохімік – 1:2

Турнірна таблиця

команда І В Н П РМ О 1 Кремінь U-16 10 10 0 0 60:6 30 2 Ягуар 10 7 1 2 21:11 22 3 Нафтохімік 10 5 1 4 34:23 16 4 ДЮСШ 10 3 2 5 21:40 11 5 Ніка 10 1 1 8 13:40 4 5 Кремінь U-14 10 1 1 8 11:42 4

У запеклій боротьбі переможцем турніру став «Кремінь» U-16, який не зазнав жодної поразки протягом всього турніру. Під керівництвом тренерів Ярослава Здирка та Влада Піскуна хлопці одразу після турніру вирушили до Олександрії на тренування, адже будуть виступати у Вищій лізі ДЮФЛУ.

«Срібні» нагорои завоював «Ягуар», «бронзові» у «Нафтохіміка». ДЮСШ ім. Володимира Кисельова посів 4 місце, а 5 місце розділили «Ніка» та «Кремінь» U-14, в яких однакова кількість очок.

Кращі гравці турніру:

Кремінь U-14 - Швець Ростислав

Ніка - Олексій Юрьєв

ДЮСШ - Максим Денисов

Нафтохімік - Живолос Ігор

Ягуар - Шереметьєв Олексій

Кремінь U-16 - Климко Михайло

Кращий гравець турніру «Кремінь» U-16 зауважив, що рівень турніру зріс. У майбутньому хлопець планує грати у Прем'єр-лізі.

- Всі суперники молодці. У порівнянні з минулим роком рівень суперників та нашої команди набагато зріс. Наприклад, Ягуар, у минулому році грав гірше, а цього - завоював срібні нагороди, - зауважив Михайло Климко.