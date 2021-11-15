Влияние эмоций на здоровье
В современном мире иммунитет людей ослаблен, мы болеем и бегаем по врачам, но очень часто не можем найти причину такого состояния.
Ни для кого не секрет, что "все болезни от нервов" - и это правда.⠀
Наше нервное состояние полностью зависит от эмоций, поэтому многие болезни появляются в результате испытываемых эмоций.⠀
Приведу несколько примеров:⠀
😡 Сильный гнев и длительное раздражение способствует нарушению работы сердца и развитию такого заболевания как гипертония, желудочно-кишечные заболевания⠀
😨 Страх перед будущим, неопределенностью, неуверенностью с завтрашнем дне и в себе самом изматывает наши почки, надпочечники и репродуктивную систему⠀
😣 Наличие чувства ревности и зависти приводит к гормональным расстройствам, а также напрямую влияют на наш мозг⠀
🥺 Жалость к себе становиться причиной заболевания печени⠀
😬 Глубокая накопленная обида, высокая самокритичность приводит к развитию онкологических заболеваний⠀
🙄 Чувство вины делает более частыми простудные заболевания, повышает предрасположенность к инфекциям⠀
Вот, почему так вредно копить негативные эмоции в своем теле.
Такие эмоции могут стать миной замедленного действия, заложенной под фундамент вашего здоровья.⠀
Эмоционально здоровый человек - тот, кто умеет идентифицировать эмоции, и знает как правильно их проявить и прожить. ⠀
Только от вас зависит, радоваться вам жизни или нет, быть здоровым или нет. ⠀
⠀