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Эмотолог - консультант по работе с эмоциями

Влияние эмоций на здоровье

Сьогодні, 12:00
233

В современном мире иммунитет людей ослаблен, мы болеем и бегаем по врачам, но очень часто не можем найти причину такого состояния.

Ни для кого не секрет, что "все болезни от нервов" - и это правда.⠀

Наше нервное состояние полностью зависит от эмоций, поэтому многие болезни появляются в результате испытываемых эмоций.⠀

Приведу несколько примеров:⠀

😡 Сильный гнев и длительное раздражение способствует нарушению работы сердца и развитию такого заболевания как гипертония, желудочно-кишечные заболевания⠀

😨 Страх перед будущим, неопределенностью, неуверенностью с завтрашнем дне и в себе самом изматывает наши почки, надпочечники и репродуктивную систему⠀

😣 Наличие чувства ревности и зависти приводит к гормональным расстройствам, а также напрямую влияют на наш мозг⠀

🥺 Жалость к себе становиться причиной заболевания печени⠀

😬 Глубокая накопленная обида, высокая самокритичность приводит к развитию онкологических заболеваний⠀

🙄 Чувство вины делает более частыми простудные заболевания, повышает предрасположенность к инфекциям⠀

Вот, почему так вредно копить негативные эмоции в своем теле.

Такие эмоции могут стать миной замедленного действия, заложенной под фундамент вашего здоровья.⠀

Эмоционально здоровый человек - тот, кто умеет идентифицировать эмоции, и знает как правильно их проявить и прожить. ⠀

Только от вас зависит, радоваться вам жизни или нет, быть здоровым или нет. ⠀


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