Справі про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка вчергове шукають новий суд

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 0

Справі про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка вчергове шукають новий суд.

Як повідомила Телеграфу сторона захисту, Хорольський районний суд задовольнив заяву про відвід.

У зв‘язку з відсутністю суддів та неможливості сформувати колегію в Хорольському районному суді, справу буде передано до Полтавського апеляційного суду для визначення іншого суду для розгляду справи.

Нагадаємо, що справу передали у Хорол у вересні. Загалом, кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 7 років.