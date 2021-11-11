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Справі про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка вчергове шукають новий суд

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 0

В Хоролі не знайшли достатньої кількості суддів

Справі про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка вчергове шукають новий суд.

Як повідомила Телеграфу сторона захисту, Хорольський районний суд задовольнив заяву про відвід.

У зв‘язку з відсутністю суддів та неможливості сформувати колегію в Хорольському районному суді, справу буде передано до Полтавського апеляційного суду для визначення іншого суду для розгляду справи.

Нагадаємо, що справу передали у Хорол у вересні. Загалом, кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 7 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд убийство Олега Бабаева
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