Таємні біолабораторії під Кременчуком: як працює російська пропаганда

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 214

На початку листопада Служба безпеки України відзвітувалася про знайдений склад з отруйними речовинами. На території ДП «Новогалещинська біофабрика» Кременчуцького району виготовляли вакцини для тварин. Однак до експертизи не можна сказати точно, віруси яких захворювань зберігалися на нелегальному складі.

Новина облетіла не лише українські, а й російські телеканали та новинні ресурси. Якщо на початку інформація подавалася як склад яду або небезпечних речовин, то згодом склад перетворився на біолабораторію де виготовляють небезпечні віруси.

ТелеграфЪ промоніторив російські сайти та сторінки на тимчасово окупованих територіях. З етичних міркувань ми не публікуємо сторінки де побачили продубльовані матеріали.

6 листопада на одному з ютуб-каналів тимчасово окупованого Луганська з'явилося відео про таємну біолабораторію. Оскільки відео не набирало багато переглядів, вчора ввечері 10 листопада та сьогодні зранку на кількох стрічках новин окупованих територій та РФ вийшли однакові матеріали з подібними заголовками про те, що під Кременчуком знайдена таємна біолабораторія. В матеріалі людей лякають новим видом біологічної зброї, яку виготовляли за підтримки іноземної держави та посилаючись на свої інсайдерські джерела - спецслужби розкидали речовину прямо на місці неподалік Кременчука.

Подібні матеріали стають основою для дезінформації як населення України так і за кордоном.

На платформі Тексти.org.ua можна промоніторити основні теми дезінформації, які використовують українські та російські маніпулятивні сайти.

Протягом останніх тижнів дезінформатори продовжують критикувати підготовку української медичної системи до піка епідемії. В публікаціях з'являються теми підробних COVID-сертифікатів, браку апаратів штучного дихання та вакцинації.