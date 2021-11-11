У Горішніх Плавнях знайшли човен і мертву жінку: розслідують убивство

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 512 Коментарів: 1

Якщо у вас є інформація, що допоможе встановити особу померлої - повідомите поліцію

10 листопада, близько 16.00, у Горішніх Плавнях, у Дніпрі, поблизу бази відпочинку, місцеві мешканці виявили перевернутий гумовий човен та повідомили про це у поліцію. Поліцейські знайшли зелений човен Akvamania під очеретом, а неподалік - тіло жінки.

Човен дістали з очерету

Як повідомили у пресслужбі поліції, очевидних ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Для встановлення причини смерті її направили до бюро судово-медичної експертизи.

Прикмети та одяг: на вигляд 50-60 років, одягнута в камуфльовану куртку, спортивні темно-сірі штани та сірий светр.

Якщо у вас є інформація, що допоможе встановити особу жінки - повідомите до поліції за телефоном (097) 900-72-98 або 102.

За фактом смерті людини, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.