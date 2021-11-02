СБУ виявила на Полтавщині склад з отруйними речовинами

СБУ виявила у Полтавській області місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.
Як повідомили у пресслужбі відомства, нелегальний склад було облаштовано на одному з державних підприємств регіону.
У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:
Вилучені речовини направили на експертизу. Територію об’єкту взяли під посилену охорону.
У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.
Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за:
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