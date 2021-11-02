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Надзвичайні новини, Полтавщина

СБУ виявила на Полтавщині склад з отруйними речовинами

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 571 Коментарів: 2

 

Територію об’єкту взяли під посилену охорону

СБУ виявила у Полтавській області місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Як повідомили у пресслужбі відомства, нелегальний склад було облаштовано на одному з державних підприємств регіону.

У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:

  • велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,
  • майже 700 одиниць біологічних агентів,
  • орієнтовно 15 л прекурсорів,
  • майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направили на експертизу. Територію об’єкту взяли під посилену охорону.

У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за:

  • ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів),
  • ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ хімікати
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Коментарі: 2

666
shtai:
Сьогодні, 16:44

Цікаво яким чином СБУ вийшло на цей склад, і кому такий "багаж" потрібен - це ж не наркотики...


3 0
975
Angel737:
Сьогодні, 16:45

Ужас!

Но, Слава СБУ, уберегли жителей области, а может и всей Украины от большой беды.


0 2

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