СБУ виявила на Полтавщині склад з отруйними речовинами

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 571 Коментарів: 2

СБУ виявила у Полтавській області місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Як повідомили у пресслужбі відомства, нелегальний склад було облаштовано на одному з державних підприємств регіону.

У ході проведення слідчих дій на території об’єкту правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,

майже 700 одиниць біологічних агентів,

орієнтовно 15 л прекурсорів,

майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направили на експертизу. Територію об’єкту взяли під посилену охорону.

У межах кримінального провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації викритого правопорушення за: