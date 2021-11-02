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Де в Кременчуці не буде світла 3-го листопада: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 493

 

У місті продовжуються ремонти електромереж

«Полтаваобленерго» попереджає, що 3 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • просп. Полтавський;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Целіноградська;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна; в
  • ул. Перемоги, 12-64;
    вул. Гоголя, 7-21;
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
  • вул. Софіївська, 2/50, 4;
  • вул. Троїцька, 5-18;
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
  • вул. 1905 року, 16/64;
  • вул. Переяслівська, 83-116;
  • вул. Сумська;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Кріворудна;
  • вул. Художня;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Мирний, Докучаєва;
  • пров. Піщаний;
  • пров. Коцюбинського, 6-20;
  • пров. Лісний;
  • пров. Новоіванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Некрасова.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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