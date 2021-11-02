Де в Кременчуці не буде світла 3-го листопада: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 493

«Полтаваобленерго» попереджає, що 3 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: