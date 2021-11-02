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Кременчуцька команда завоювала перше командне місце з грепплінгу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 277

 

ТелеграфЪ вітає кременчуцьких спортсменів 

У Кременчуці, 22-24 жовтня, відбувся чемпіонат Полтавської області з грепплінгу. До нашого міста з'їхалися спортсмени з Полтавської, Кіровоградської і Сумської областей. У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів різних вікових категорій і у кожного була одна мета - виграти поєдинок і потрапити до збірної Полтавської області з грепплінгу. 
У командному заліку першим став клуб СК «Шторм» з Кременчука, другим - СК «Спарта» Горішні Плавні; третім - СК «Самбіст» Тростянець Сумська обл.
Також кубками були нагороджені спортсмени:

  • за кращу техніку - Денис Пастух;
  • за кращий технічний кидок - Максим Воронько;
  • за волю до перемоги - Владислав Лакіза.

Чемпіонат області з грепплінгу проходив з дотриманням всіх карантинних обмежень, щоб уникнути скупчення учасників спортсменів розділили за віком, і кожна група змагалась у певний час.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Полтавська обласна Федерація панкратіону та греплінгу
Теги: грепплінг
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