Кременчуцька команда завоювала перше командне місце з грепплінгу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 277

У Кременчуці, 22-24 жовтня, відбувся чемпіонат Полтавської області з грепплінгу. До нашого міста з'їхалися спортсмени з Полтавської, Кіровоградської і Сумської областей. У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів різних вікових категорій і у кожного була одна мета - виграти поєдинок і потрапити до збірної Полтавської області з грепплінгу.

У командному заліку першим став клуб СК «Шторм» з Кременчука, другим - СК «Спарта» Горішні Плавні; третім - СК «Самбіст» Тростянець Сумська обл.

Також кубками були нагороджені спортсмени:

за кращу техніку - Денис Пастух;

за кращий технічний кидок - Максим Воронько;

за волю до перемоги - Владислав Лакіза.

Чемпіонат області з грепплінгу проходив з дотриманням всіх карантинних обмежень, щоб уникнути скупчення учасників спортсменів розділили за віком, і кожна група змагалась у певний час.