Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Надзвичайні новини, Убийство мэра Олега Бабаева

Справу про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка розглядатимуть не у Нових Санжарах, а у Хоролі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 270

Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 7 років

Сьогодні, 21 вересня, справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка направили в Хорольський районний суд. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

14 вересня апеляція направила справу на розгляд у Нові Санжари, але захист просив відвід суду, бо чоловік однієї судді з колегії займає керівну посаду в обласній прокуратурі. Відвід задовольнили, тож справу направили в інший суд.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: суд убийство Олега Бабаева
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх