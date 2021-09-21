Справу про вбивство мера Бабаєва та судді Лободенка розглядатимуть не у Нових Санжарах, а у Хоролі

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Кременчуцька кримінальна справа в якій Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника обвинувачують у причетності до вбивств ексмера Олега Бабаєва та судді Автозаводського суду Олександра Лободенка тягнеться вже більше 7 років

Сьогодні, 21 вересня, справу про вбивство мера Бабаєва і судді Лободенка направили в Хорольський районний суд. Про це ТЪ повідомила сторона захисту.

14 вересня апеляція направила справу на розгляд у Нові Санжари, але захист просив відвід суду, бо чоловік однієї судді з колегії займає керівну посаду в обласній прокуратурі. Відвід задовольнили, тож справу направили в інший суд.