Кондукторка хотіла висадити дитину з тролейбуса: чи мала вона на це право

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 010 Коментарів: 2

У 8-річної дівчинки був з собою проїзний квиток, але не було учнівського

15 вересня у соціальних мережах поширилася новина про ситуацію у кременчуцькому тролейбусі №1 – у бабусі та її 8-річної онуки виник конфлікт з кондукторкою. Кондукторка сказала, що проїзний квиток дитини не дійсний без учнівського квитка, який видають у школі, тож за дівчинку треба заплатити. Коли бабуся відмовилися це робити, то, за її словами, кондукторка попросила покинути тролейбус.

Ми вирішили розібратися в ситуації, що склалася, і взяли коментар у директора Кременчуцького тролейбусного управління Олександра Вертюха. Він відповів, що у цій ситуації є як юридична, так і моральна сторони.

- Ми на такі дії (висаджувати дітей з тролейбуса – ред.) нікого не штовхаємо. Як особисто для мене, громадянина, це неправильно: навіщо висаджувати дитину, тим більше, видно, що це школярка. З іншого боку, треба було запастися учнівським квитком, щоб все було чітко згідно до закону. На жаль, людський фактор ніхто не відміняв: є й різні люди, й різні кондуктори, - прокоментував Олександр Вертюх.

По-перше, згідно до законодавства, проїзний квиток й справді діє за наявності учнівського. Якщо його у пасажирок не було, то вони мали б заплатити за проїзд дитини. Тож фактично кондукторка має підстави висадити пасажира, який не оплатив проїзд, на наступній зупинці.

Але, по-друге, є й морально-етичний бік. Адже чудово видно, що дитина шкільного віку.

Тож аби уникнути подібних ситуацій в громадському транспорті, редакція може порадити кременчуцьким батькам наступне: слідкуйте, щоб діти брали із собою як проїзний, так і учнівський квитки.