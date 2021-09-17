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Кременчук, Споживач

Кондукторка хотіла висадити дитину з тролейбуса: чи мала вона на це право

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 010 Коментарів: 2

 

У 8-річної дівчинки був з собою проїзний квиток, але не було учнівського

15 вересня у соціальних мережах поширилася новина про ситуацію у кременчуцькому тролейбусі №1 – у бабусі та її 8-річної онуки виник конфлікт з кондукторкою. Кондукторка сказала, що проїзний квиток дитини не дійсний без учнівського квитка, який видають у школі, тож за дівчинку треба заплатити. Коли бабуся відмовилися це робити, то, за її словами, кондукторка попросила покинути тролейбус.

Ми вирішили розібратися в ситуації, що склалася, і взяли коментар у директора Кременчуцького тролейбусного управління Олександра Вертюха. Він відповів, що у цій ситуації є як юридична, так і моральна сторони.

- Ми на такі дії (висаджувати дітей з тролейбуса – ред.) нікого не штовхаємо. Як особисто для мене, громадянина, це неправильно: навіщо висаджувати дитину, тим більше, видно, що це школярка. З іншого боку, треба було запастися учнівським квитком, щоб все було чітко згідно до закону. На жаль, людський фактор ніхто не відміняв: є й різні люди, й різні кондуктори, - прокоментував Олександр Вертюх.

По-перше, згідно до законодавства, проїзний квиток й справді діє за наявності учнівського. Якщо його у пасажирок не було, то вони мали б заплатити за проїзд дитини. Тож фактично кондукторка має підстави висадити пасажира, який не оплатив проїзд, на наступній зупинці.

Але, по-друге, є й морально-етичний бік. Адже чудово видно, що дитина шкільного віку.

Тож аби уникнути подібних ситуацій в громадському транспорті, редакція може порадити кременчуцьким батькам наступне: слідкуйте, щоб діти брали із собою як проїзний, так і учнівський квитки.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кондуктор конфликт школьники проездной билет троллейбус
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Коментарі: 2

144
Джо:
Сьогодні, 16:07

зачем ДЕТЯМ носить кучу бумажек для того, что бы проехать бесплатно в транспорте? неужели нельзя делать проездной с фотографией? 

 

это как с ИД картой, карта есть, но для нее нужно носить бумажку


6 0
48
Roman A.:
Сьогодні, 16:25

Ещё-бы в школах активно их выдавали!!!


4 0
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