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Надзвичайні новини

На Полтавщині у чоловіка на городі вродили 1,5-метрові коноплі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 108

 

Поліція врожай не зацінила

Крислаті коноплі височіли над будинком 43-річного жителя одного із сіл Ромоданівської тергромади. Заборонені рослини виявили дізнавачі Миргородського райвідділу поліції спільно з оперативниками.

Як повідомили у пресслужбі поліції, дізнавачі вилучили понад півсотні рослин конопель – більше як 1,5 метра заввишки кожна. А також суху подрібнену речовину рослинного походження, схожу на канабіс. На часі вилучені речовини досліджують експерти.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження. Дізнавачі збирають необхідні доказові матеріали та готують чоловікові підозру у вчиненні кримінальних проступків.

Триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч.1 ст.310 (незаконне вирощування с конопель) та ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Миргород наркотики конопля
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