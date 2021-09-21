На Полтавщині у чоловіка на городі вродили 1,5-метрові коноплі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 108

Крислаті коноплі височіли над будинком 43-річного жителя одного із сіл Ромоданівської тергромади. Заборонені рослини виявили дізнавачі Миргородського райвідділу поліції спільно з оперативниками.

Як повідомили у пресслужбі поліції, дізнавачі вилучили понад півсотні рослин конопель – більше як 1,5 метра заввишки кожна. А також суху подрібнену речовину рослинного походження, схожу на канабіс. На часі вилучені речовини досліджують експерти.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження. Дізнавачі збирають необхідні доказові матеріали та готують чоловікові підозру у вчиненні кримінальних проступків.

Триває досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч.1 ст.310 (незаконне вирощування с конопель) та ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту).