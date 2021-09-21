Масштабні військові навчання пройдуть в Україні - людей прохають не фотографувати

Завтра, 22 вересня, по всій території України розпочнеться стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2021». Планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України.

- Просимо населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій.

Нагадуємо про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил України та спроби проникнення на їх територію.

Також інформуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі прольоти безпілотних літальних апаратів будуть припинені. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності, - йдеться у повідомленні.