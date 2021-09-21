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Масштабні військові навчання пройдуть в Україні - людей прохають не фотографувати

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 493

 

Військові попереджають від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки

Завтра, 22 вересня, по всій території України розпочнеться стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2021». Планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України.

- Просимо населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій. 

Нагадуємо про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил України та спроби проникнення на їх територію.

Також інформуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі прольоти безпілотних літальних апаратів будуть припинені. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності, - йдеться у повідомленні. 

Військові застерігають від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові війна ООС навчання
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