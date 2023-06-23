Рейд по школах: «ТелеграфЪ» побачив готовність укриттів у навчальних закладах міста

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23 червня «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у двох школах міста — початковій школі № 15 та гімназії № 12 — та побачив, на якій стадії там облаштування укриттів.

За словами віцемера Володимира Пелипенка, роботи в укриттях усіх навчальних закладів міста відбуваються за кошти міського бюджету. Наразі ні з державного, ні з обласного бюджету гроші на це не надходили, хоч місто і намагається їх залучити.

Кременчуцька початкова школа № 15

Місткість укриття — 350 дітей (у школі їх 400). У садочку 190 вихованців (10 груп дошкільного підрозділу), а також 8 класів початкової школи (210 учнів). До речі, цьогоріч навчальний заклад набрав учнів до перших класів (планували 2 класи по 60 дітей, набрали 2 класи по 64 дитини).

Підрядник — приватне підприємство «Будмонтажпроект-17» (займається також облаштуванням укриттів ще у ліцеї № 17, а також у гімназіях № 26 та 31).

Вартість — близько 1,6 млн гривень, але ще може зростати.

Директор навчального закладу Андрій Патерило розповідає:

— Плануємо, що школу ми виведемо у дві зміни. Оскільки це початкова школа, по 40 хвилин уроки, у нас з 8.00 до 11.45 — перша зміна, пів години на перерву, помити, провітрити, продезінфікувати. І в 12.30 уже спокійно може сідати друга зміна, яка до 16.00 закінчить своє навчання. За попередніми опитуваннями, 150 осіб було охочих (дітей, які ходитимуть очно — ред.), але цифра кожного дня змінюється, бо хтось виїжджає за кордон, хтось повертається з-за кордону, хтось у село дітей відвозить.

При відкритті закладу у 2016 році встановили пожежну сигналізацію і систему оповіщення, тож ніщо не завадить приймати дітей, коли укриття буде готове.

Андрій Патерило на фото зліва

Андрій Патерило каже, що роботи з облаштування сховища розпочалися близько 2 місяців тому, а завершитися мають за три тижні, у середині липня. У підвальному приміщенні розташовані системи вентиляції, каналізації та опалення, які знаходилися дуже низько, тож їх потрібно було підняти. Щоб укриття відповідало вимогам (не менше 2 м висота), треба було вкопатися на 20 см. Після цього підлогу залили бетоном, певний час він мав вистоятись.

— Трішки процес затягся. Бо плани були одні, а коли прийшов проєктант, коли прийшли з перевіркою ДСНС та Держпродспоживслужба, вони виставили інші вимоги до того, що тут було. Переробляли й проєктну документацію, змінювали плани, тому терміни затяглися, — пояснює директор.

У сховищі буде санвузол з 6 кабінками, трьома умивальниками та душовою кабіною (бо вимоги санітарного регламенту до дошкільних навчальних закладів зобов’язують, щоб в санвузлі садочка був душ). Також в укритті облаштують медичну частину, де за ширмою стоятиме кушетка та знаходитиметься медпрацівник.

На запитання, чи працюватиме басейн, який є у початковій школі № 15, директор відповів, що тільки після закінчення війни. Адже у разі повітряної тривоги дітей треба вивести в укриття, а якщо вони у цей час будуть у басейні, то ще витерти, висушити та одягти. Це займе багато часу.

— До ковідних часів він працював на свою повну потужність, старші групи садочка і школа повністю відвідували його, заняття були 2 рази на тиждень. З ковідом, на жаль, ми припинили роботу басейну через дезінфекцію, дистанцію та інші питання. Поки не закінчиться воєнний стан в Україні, ми роботу басейну не будемо відновлювати, — зазначає пан Патерило.

Він повідомив, що в укриття школи під час повітряних тривог зараз ходить від 4 до 12 людей, але коли почалася повномасштабна війна, приходило близько 600 людей з мікрорайону. Але коли почнеться освітній процес, жителів мікрорайону не пускатимуть в одне укриття з дітьми у навчальний час (такі вимоги).

Тут буде санвузол

Кременчуцька гімназія № 12

Місткість укриття — 300 дітей (у школі 1080 учнів). Планується працювати у дві зміни. Цьогоріч навчальний заклад набрав 4 перші класи (118 дітей), в одному класі 28 учнів (двоє дітей з інклюзією), в інших — по 30.

Підрядник — ЖЕП «Перспектива».

Підрядник уже встановив перестінки, які розмежовують укриття на окремі зони — класи, санвузол, зараз будуть ґрунтувати та штукатурити. На підлозі укладуть тротуарну плитку.

— Я зараз 100% не можу сказати, як повністю буде організований навчальний процес, але якомога більше щоб діти знаходилися саме у закладі освіти, — говорить директор гімназії № 12 В’ячеслав Носкін.

Пожежної сигналізації у гімназії поки що немає, але директор каже, що вже проплатили проєктно-кошторисну документацію, є план-схема, де що буде розміщено.

В’ячеслав Носкін

Ремонт в укритті почався в середині квітня, роботи повинні закінчити наприкінці липня. Складність була у тому, що підвальне приміщення було дуже низьким, доросла людина у ньому не могла стояти у повний зріст. Фактично було по пояс землі, яку машинами вивезли звідти.

Планується, що в укриття ходитимуть і діти з дитячих садків № 63, 61, 79 та 80, які поблизу, бо своїх сховищ у них немає. Щоправда, як укриття на 300 людей вміщуватиме й учнів гімназії, і вихованців дитсадків, поки невідомо.

Фінальну суму, скільки коштує облаштування укриття, директор озвучити не зміг, бо спочатку проєкт був набагато меншим і коштував 1,4 млн гривень. Але потім міська влада після оглядин підвального приміщення вирішила, що площа дозволяє збільшити сховище, тож внесли корективи у проєктно-кошторисну документацію.

На запитання, скільки батьків згодні водити дітей очно, В’ячеслав Носкін відповів:

— Дуже багато написали, ми краще залишимося дистанційно, але дуже багато і погодилися (щоб діти навчалися очно — ред.). Приблизно 50/50. Є багато варіантів. Можна зробити об’єднані класи — з трьох класів на паралелі зробити один дистанційний, а інші — очні. У залежності від того, скільки конкретно дітей на кінець серпня будуть згодні приходити сюди. Але опитування треба буде робити в серпні. Раніше немає сенсу, ще буде багато чого змінюватися.

Нагадаємо, 18 травня ми побачили, як просувається облаштування укриттів у гімназіях № 27 та 16.