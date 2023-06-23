На Полтавщині зі ставка дістали потопельника: поліція розслідує вбивство

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 225

22 червня, близько 21.45, що поблизу ставка в селі Чевельча, Оржицької тергромади, Лубенського району, виявили тіло чоловіка без ознак життя. Поліція розпочала розслідування.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на місці події працювали слідчо-оперативна група поліції Хорольщини, рятувальники та медики. На жаль, 68-річного чоловіка врятувати не вдалося. Його тіло без ознак життя з водойми витягнули місцеві мешканці. Наразі слідчими призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчими поліції Хорольщини, під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлює слідство.