Центр Спеціальних Операцій «А» відзначає професійне свято

Сьогодні, 23 червня, Центр Спеціальних Операцій «А» відзначає своє професійне свято.

— Хоробрі воїни, які завдяки своїм вмінням та знанням неабияк дошкуляють ворогу. Ви довели, що для вас немає неможливих завдань. На суші, воді або в небі ваші дрони знайдуть та знищать противника, де б він не був. Ви й надалі продовжуєте свою боротьбу зі злом та тероризмом. Цього разу нам протистоїть ціла країна-терорист, яку спільними зусиллями ми неодмінно переможемо та обовʼязково притягнемо до відповідальності. Зі святом, побратими! — сказав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.