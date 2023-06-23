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Центр Спеціальних Операцій «А» відзначає професійне свято

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 183

 

Вітаємо хоробрих воїнів з професійним святом

Сьогодні, 23 червня, Центр Спеціальних Операцій «А» відзначає своє професійне свято. 

— Хоробрі воїни, які завдяки своїм вмінням та знанням неабияк дошкуляють ворогу. Ви довели, що для вас немає неможливих завдань. На суші, воді або в небі ваші дрони знайдуть та знищать противника, де б він не був. Ви й надалі продовжуєте свою боротьбу зі злом та тероризмом. Цього разу нам протистоїть ціла країна-терорист, яку спільними зусиллями ми неодмінно переможемо та обовʼязково притягнемо до відповідальності. Зі святом, побратими! — сказав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. 

Вітаємо хоробрих воїнів з професійним святом й дякуємо за захист. Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко
Теги: СБУ Альфа
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