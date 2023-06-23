Які ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини напередодні вихідних днів, 23 червня

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У п'ятницю, 23 червня, ціни на заправках Кременчука та Полтавщини у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися. Чи збережеться така цінова стабільність протягом усіх вихідних днів прогнозувати важко.

Проте, нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 23.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 46,40 0,00 0% Бензин А-95 44,58 0,00 0% Бензин А-92 41,97 0,00 0% Дизельне пальне 42,87 0,00 0% Газ автомобільний 22,25 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 23.06.2023 р.