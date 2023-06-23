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Четвертий рік «водяний трактор» Truxor скошує водорості та очерет під Кременчуком

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 119

 

Завдяки роботі багатофункціональної машини зменшується заболочування акваторії Дніпра та інших водойм

Багато хто з кременчужан бачив, як на водоймах міста працює багатофункціональна машина Truxor, яка вздовж берегів скошує водорості та очерет. Вчора цей «водяний трактор» очищував береги в районі гребної бази ДЮСШ № 1 у Крюкові.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у директора комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Василя Білоуса, коли придбали цю техніку та щодо ефективності її роботи.

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— Багатофункціональну шведську машину TRUXOR зі змінними гідравлічними робочими інструментами придбали для нашого підприємства коштом міського бюджету 4 роки тому. Вона нам дуже допомагає, адже за підприємством закріплено 10 пляжів тільки в Кременчуці. А ще є пляжі у Потоках. Обкошуємо береги островів: Зелений, Фантазія та інших. Минулого року TRUXOR працював до листопада — очистили від водної зарості берег правобережжя від Крюківського мосту до Демурівки, річище Сухого Кагамлика. Машина викошує очерет, що росте на глибині до 80 см, та водорості на глибині до 2-х метрів. Усі роботи погоджуємо з екологами, а водорості та очерет вивозимо, — пояснив Василь Білоус.

 

За його словами, комунальне підприємство має плани переробляти отриману сировину на тирсу.

 

Там, де Truxor попрацював 2-3 роки, береги не заростають і водойми не заболочуються. Отже, користь від цієї техніки величезна, — додав Василь Білоус.

 


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Автор: Віктор Крук
Теги: Аква-Сервіс Дніпро очерет пляжі Сухий Кагамлик
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