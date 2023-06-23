Четвертий рік «водяний трактор» Truxor скошує водорості та очерет під Кременчуком

Завдяки роботі багатофункціональної машини зменшується заболочування акваторії Дніпра та інших водойм
Багато хто з кременчужан бачив, як на водоймах міста працює багатофункціональна машина Truxor, яка вздовж берегів скошує водорості та очерет. Вчора цей «водяний трактор» очищував береги в районі гребної бази ДЮСШ № 1 у Крюкові.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у директора комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Василя Білоуса, коли придбали цю техніку та щодо ефективності її роботи.
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За його словами, комунальне підприємство має плани переробляти отриману сировину на тирсу.
Там, де Truxor попрацював 2-3 роки, береги не заростають і водойми не заболочуються. Отже, користь від цієї техніки величезна, — додав Василь Білоус.
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