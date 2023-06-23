Крім Кременчука, за грантові кошти гуртожитки для переселенців відремонтують у Глобиному та Великих Кринках

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 211

Якою буде сума гранту, що отримає наше місто, стане відомо після підготовки проєкту, але попередньо у розрахунку на одну особу виділяють близько 5 тисяч доларів

Крім Кременчука, за грантові кошти в рамках програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC) гуртожитки для переселенців відремонтують ще у Глобиному та Великих Кринках. Як ТЪ розповів заступник керівника КРВА Артем Даценко, у Кременчуцькому районі беруть участь у проєктах цього направлення дві громади — Кременчуцька і Глобинська.

Артем Даценко

— На цьому тижні підписувалися відповідні меморандуми. У розрахунку на одну особу виділяються кошти близько 5 тисяч доларів, — каже Артем Даценко.

Згідно з проєктом, роботи у гуртожитках мають бути завершені за 180 днів, але у Кременчуці та Глобиному термін збільшили до 24 місяців (тобто до 2025 року), у Великих Кринках — до року.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа», яку саме суму отримає Кременчук на ремонт у гуртожитку на вулиці Троїцькій, 71/73, віцемер Володимир Пелипенко пояснив:

— Зараз виконується проєкт, після того, як зробиться проєкт, буде розуміння, яка буде сума. І на ту суму буде підписуватися додаткова угода. Від нас чекають завершення проєкту. Технічне завдання вже проєктувальник отримав, і будемо дивитися, яка буде сума — чи це буде допорогова, чи післяпорогова, ми поки що не розуміємо. Ми зробили дефектний акт, знаємо перелік робіт, які потрібно робити, але не все буде входити у цей грант. Зараз ми визначимо, згідно з проєктом, що потрібно зробити, вони зроблять ідентифікацію, що буде підпадати під той перелік, який фінансують. Є роботи, які потрібно буде фінансувати з міського бюджету додатково.

За словами Володимира Пелипенка, в Україні до цієї програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC) на сьогодні потрапило 5 громад.

Він додав, що будівля гуртожитку на вулиці Троїцькій складається з двох частин. Одна з частин — житлова, але не експлуатується, тому що комунікації та приміщення там у дуже поганому стані. У іншій частині зараз вже проживають переселенці.