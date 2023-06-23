Крім Кременчука, за грантові кошти гуртожитки для переселенців відремонтують у Глобиному та Великих Кринках

Якою буде сума гранту, що отримає наше місто, стане відомо після підготовки проєкту, але попередньо у розрахунку на одну особу виділяють близько 5 тисяч доларів
Крім Кременчука, за грантові кошти в рамках програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC) гуртожитки для переселенців відремонтують ще у Глобиному та Великих Кринках. Як ТЪ розповів заступник керівника КРВА Артем Даценко, у Кременчуцькому районі беруть участь у проєктах цього направлення дві громади — Кременчуцька і Глобинська.
Згідно з проєктом, роботи у гуртожитках мають бути завершені за 180 днів, але у Кременчуці та Глобиному термін збільшили до 24 місяців (тобто до 2025 року), у Великих Кринках — до року.
На запитання «Кременчуцького Телеграфа», яку саме суму отримає Кременчук на ремонт у гуртожитку на вулиці Троїцькій, 71/73, віцемер Володимир Пелипенко пояснив:
За словами Володимира Пелипенка, в Україні до цієї програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC) на сьогодні потрапило 5 громад.
Він додав, що будівля гуртожитку на вулиці Троїцькій складається з двох частин. Одна з частин — житлова, але не експлуатується, тому що комунікації та приміщення там у дуже поганому стані. У іншій частині зараз вже проживають переселенці.
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