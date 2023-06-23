У Кременчуці видають повістки навіть робітникам аварійних бригад, які усувають аварії на мережах

Через таку ситуацію з повістками, деякі підрядники, які працюють на об’єктах у місті, не хочуть виходити на роботу
У Кременчуці представники військкомату видають повістки навіть робітникам аварійних бригад комунальних служб, які ремонтують мережі міста. Про це розповів віцемер Володимир Пелипенко. Він навів приклад, коли співробітники «Кременчукводоканалу» усували наслідки аварії — ремонтували трубу, і їм прямо на місці виписали повістки.
На запитання журналістів, чому таких працівників підприємство не бронює, він відповів, що за законом можна забронювати лише 50% персоналу.
Через таку ситуацію з повістками, деякі підрядники, які працюють на об’єктах у місті, не хочуть виходити на роботу.
Коли міська влада обурюється та запитує у представників військкомату, навіщо вони вручають повістки працівникам критичної інфраструктури, ті відповідають, що мають плани з видачі повісток.
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