У Кременчуці закривають жіночу консультацію №1, що на вулиці Івана Мазепи

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У Кременчуці закривають жіночу консультацію №1, що на вулиці Івана Мазепи, 17. Цю інформацію повідомили редакції працівники медустанови.

Зараз уже вивозять картки пацієнток, медперсонал працюватиме до кінця червня. Частина лікарів з жіночої консультації №1 вже веде прийом в перинатальному центрі на постійній основі. Молодший медичний персонал переживає, що його звільнять. Багатьом працівникам залишилося декілька місяців до пенсії. Що буде в приміщенні медзакладу, поки невідомо.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до Радомира Сербіна, директор Кременчуцького перинатального центру, структурним підрозділом якого є жіноча консультація на вулиці Івана Мазепи. Проте він запевнив нас, що вона не закривається і працює без змін.