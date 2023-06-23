У Кременчуці зупинили рух тролейбуса за маршрутом №+5А

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 300

Через технічну несправність зупинено рух тролейбуса за маршрутом №+5А. Про це повідомляє КП "Кременчуцького тролейбусного управління".

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