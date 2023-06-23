Чи можуть кременчужани цьогоріч отримати калій йодид

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 255

Вчора вранці Президент України Володимир Зеленський опублікував термінове звернення у якому попередив, що росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації, посилаючись на дані української розвідки.

Одним із засобів, щоб уберегтися від опромінення є калій йодид. Торік, коли була загроза аварії на Запорізькій АЕС, калій йодид можна було отримати у сімейного лікаря або придбати в аптеках. Як виявилося, цьогоріч у частини виданих препаратів закінчився термін придатності. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, як можна отримати калій йодид сьогодні.

Спочатку ми пройшлися місцевими аптеками та подивилися наявність препаратів загалом у Кременчуці через сайт. Як виявилося, станом на 23 червня у жодній аптеці міста калію йодиду в наявності немає. Але в одній з аптек нам запропонували замовити його онлайн, проте не було стовідсоткової гарантії, що постачальник підтвердить замовлення і надішле препарат.

Тоді ми вирушили до Кременчуцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2, що на вулиці Івана Мазепи 26. Там нам повідомили, що вже відтепер калій йодид можна отримати у сімейного лікаря.

Також, за словами керівника Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Миколи Литвиненка, у них є в наявності калій йодид, тож у разі необхідності пацієнти шпиталю обов'язково його отримають.

Отже, у лікарнях Кременчука видають калій йодид, а для більш точної інформації краще зателефонуйте своєму сімейному лікарю, аби дізнатися, чи видають калій йодид саме у вашій лікарні.

Нагадаємо, що існує алгоритм, що робити кременчужанам у разі аварії на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Також нагадаємо, що калій йодид можна вжити людям тільки до 40 років. Дозування препарату можна переглянути нижче на фото або за посиланням.