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Всьо чотко: у Кременчуці замість графіті з Сектором Газа, зявилися Воплі Відоплясова

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 258

Кременчужани створили стінопис на Першому Занасипі

У Кременчуці з’явилася нова локація для селфі та світлин. Десь з тиждень тому, недалеко від зупинки «Афіни» (Велика набережна, 13) художник Сергій Брильов перемалював зображення, на якому був російський гурт «Сектор Газа». 

У батлі з погодою художник Сергій Брильов створив графіті «Сектор Газа»

Тепер на стіні митець зобразив клуб, братів Гадюкіних та «Воплі Відоплясова». 

 

— Хотів викласти раніше, але надто насичені тижні, не до веселощів, як бачите, з новин. Але просувати українське, як і робити мурали варто, особливо поки погода дає своє. Тож фоткайтесь, публікуйте, відмічайте та кому потрібні мурали — звертайтесь. Все буде Україна! — зауважив Сергій Брильов. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сергій Брильов мурал стінопис Воплі Відоплясова
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