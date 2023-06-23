Всьо чотко: у Кременчуці замість графіті з Сектором Газа, зявилися Воплі Відоплясова

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 258

У Кременчуці з’явилася нова локація для селфі та світлин. Десь з тиждень тому, недалеко від зупинки «Афіни» (Велика набережна, 13) художник Сергій Брильов перемалював зображення, на якому був російський гурт «Сектор Газа».

Тепер на стіні митець зобразив клуб, братів Гадюкіних та «Воплі Відоплясова».

— Хотів викласти раніше, але надто насичені тижні, не до веселощів, як бачите, з новин. Але просувати українське, як і робити мурали варто, особливо поки погода дає своє. Тож фоткайтесь, публікуйте, відмічайте та кому потрібні мурали — звертайтесь. Все буде Україна! — зауважив Сергій Брильов.