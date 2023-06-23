24 червня у Rocker Concert Pub у Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна».
На концерті зіграють «Веселий Роджер» (Кременчук), P.I.O.R. (Кременчук), The BeatChess (Харків).
Вхід — 150 грн. Кошти, зібрані на заході, підуть на підтримку ЗСУ (за виключенням організаційних зборів).
Де: Rocker Concert Pub (вул. Вадима Пугачова, 14б).
Коли: 24 червня, початок о 19.00.
Контакти: (097) 086 9072, events@rockerconcertpub.com
*У разі відключення світла — генератор і, звичайно, акустика, а якщо повітряна тривога, то поруч є бомбосховище.
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