У Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна»

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24 червня у Rocker Concert Pub у Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна».

Продовжуємо підтримувати ЗСУ та впевнено вірити в нашу перемогу! Тільки разом, єдиним фронтом ми переможемо. Втомилися всі, але це не привід опускати руки, думаємо про наших хлопців, як втомилися вони. Допоможемо нашому наступу та найближчої перемоги! — йдеться в анонсі.

На концерті зіграють «Веселий Роджер» (Кременчук), P.I.O.R. (Кременчук), The BeatChess (Харків).

Вхід — 150 грн. Кошти, зібрані на заході, підуть на підтримку ЗСУ (за виключенням організаційних зборів).

Де: Rocker Concert Pub (вул. Вадима Пугачова, 14б).

Коли: 24 червня, початок о 19.00.

Контакти: (097) 086 9072, events@rockerconcertpub.com

*У разі відключення світла — генератор і, звичайно, акустика, а якщо повітряна тривога, то поруч є бомбосховище.