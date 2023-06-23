У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з шахів «Перша Ліга»

17-19 червня в Палаці культури «Нафтохімік» відбувся чемпіонат міста з шахів «Перша Ліга». Про це «Телеграфу» розповів тренер Андрій Зазуляк. У змаганні взяли участь шахісти 2 та 1 розрядів, та учасники переможці з «Другої ліги», всього 24 учасники.
На відкриті турніру вже традиційно учасників привітав президент федерації шахів Кременчука Василь Хоменко.
По завершенню трьох днів та 9 турів, маємо такі результати:
Перша трійка здобула право восени зіграти у «Вищій Лізі».
4 місце та 5 місце Тимур Баграмян та Максим Ємець, які лише за додатковими показниками поступились Михайлові.
Серед дівчат:
1 місце Здоровець Анна 4.5
2 місце Капацина Софія 4.5
3 місце Зазуляк Христина 4
До 14 років:
1 місце Сьоміна Марина 4.5
2 місце Риндін Андрій 4.5
3 місце Шевченко Григорій 4.5
До 12 років:
1 місце Карпов Андрій 4.5
2 місце Кухарчук Мирослав 4.5
3 місце Петрик Денис 4
До 10 років:
1 місце Кибкало Михайло 4.5
Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів Кременчука, Департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради, Спортивного клубу та Палацу культури «Нафтохімік».
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