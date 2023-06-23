У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з шахів «Перша Ліга»

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 117

17-19 червня в Палаці культури «Нафтохімік» відбувся чемпіонат міста з шахів «Перша Ліга». Про це «Телеграфу» розповів тренер Андрій Зазуляк. У змаганні взяли участь шахісти 2 та 1 розрядів, та учасники переможці з «Другої ліги», всього 24 учасники.

На відкриті турніру вже традиційно учасників привітав президент федерації шахів Кременчука Василь Хоменко.

По завершенню трьох днів та 9 турів, маємо такі результати:

1 місце Артем Титянюк 8.5 з 9

2 місце Гліб Щегельський 6.5

3 місце Михайло Швачич 6

Перша трійка здобула право восени зіграти у «Вищій Лізі».

4 місце та 5 місце Тимур Баграмян та Максим Ємець, які лише за додатковими показниками поступились Михайлові.



Серед дівчат:

1 місце Здоровець Анна 4.5

2 місце Капацина Софія 4.5

3 місце Зазуляк Христина 4

До 14 років:

1 місце Сьоміна Марина 4.5

2 місце Риндін Андрій 4.5

3 місце Шевченко Григорій 4.5

До 12 років:

1 місце Карпов Андрій 4.5

2 місце Кухарчук Мирослав 4.5

3 місце Петрик Денис 4

До 10 років:

1 місце Кибкало Михайло 4.5

Змагання відбулось за підтримки Федерації шахів Кременчука, Департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради, Спортивного клубу та Палацу культури «Нафтохімік».