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Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними: не забувайте брати з собою парасольки

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 136

Буде хмарно, гроза та дощитиме

Вихідними кременчужанам прогнозують теплу, але дощову погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 24 червня, вдень очікується +26...+28°C. З ранку до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Вітер протягом дня змінюватиме свої напрямки. Вдень йтиме дощ із грозою, а ввечері гроза припиниться, але дощитиме до самої ночі. 

Наступного дня, 25 червня, вдень стовпчики термометрів покажуть +25°C, протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Ввечері очікується дрібний дощ. Протягом усього дня вітер змінюватиме свої напрямки.

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Автор: Дарія Згура
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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