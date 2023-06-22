Кременчук отримає кошти на ремонт гуртожитку на вул. Троїцькій, у якому житимуть переселенці

Міський голова Віталій Малецький підписав грантовий договір в рамках програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Про яку суму залучення коштів йдеться — поки що невідомо
Кременчук підписав грантовий договір в рамках програми Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з реновації муніципальних будівель для поселення внутрішньо переміщених осіб в Україні, що фінансується за кошти Європейського Союзу. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький у своєму фейсбуці.
У рамках підписаного договору Кременчук отримає грантове фінансування на ремонт та облаштування приміщень для внутрішньо переміщених осіб.
Він також зазначив, що вже розпочаті роботи над реконструкцією першого відібраного будинку. У майбутньому планують включити додаткові будинки до грантового договору.
З власних джерел редакції стало відомо, що йдеться про гуртожиток «Укртранснафти» на вулиці Троїцькій, 71/73, яке у листопаді минулого року Кременчуцька міська рада прийняла з державної до комунальної власності. Раніше він належав АТ «Укртранснафта». У ньому планують віддати житлові площі під квартири внутрішньо переміщеним особам, під соціальне житло та під службові квартири. Там вже почали проводити ремонтні роботи.
На сесії Кременчуцької міської ради 9 червня депутати затвердили умови грантового договору з метою залучення фінансування для проведення ремонтно-будівельних робіт у вищезазначеній комунальній будівлі, для подальшого поселення в них ВПО. Однак про яку саме суму йдеться — у мерії поки не кажуть.
Відомо також, що, згідно з рішенням міськради від 16 червня, управителем цього гуртожитку визначено КГЖЕП «Автозаводське».
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