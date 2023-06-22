У Кременчуці поліція розшукує 41-річного Олега Кирилова

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 422

17 червня він пішов з дому та не повернувся

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклого Олега Олеговича Кирилова, який народився 16 вересня 1981 року. Чоловік живе на вулиці Героїв Маріуполя. 17 червня він пішов з дому, на даний час місце його знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 40–45 років, волосся темне, коротке, карі очі, легка неголеність.

Одягнений: джинсові світло-сині шорти, біла футболка з малюнком, взутий у чорні босоніжки.

Якщо маєте якусь інформацію стосовно безвісти зниклого, повідомте її за телефоном 0997933504 або 102.