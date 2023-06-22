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Подорожчало все, але не у всіх: ціни на автомобільне пальне на АЗС Полтавщини 22 червня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 111

 

Одна з мереж автозаправок підняла ціни на усі види автомобільного пального

У четвер, 22 червня, середні ціни на заправках Кременчука та Полтавщини у порівнянні з вчорашнім днем підвищилися на усі види автомобільного пального. Проте, подорожчання сталося лише в одній з мереж АЗС. На заправках U.GO усі марки бензину, дизельне пальне та автогаз подорожчали на 13 копійок за літр. Ціни на АЗС інших операторів ринку не змінилися. Чи стане це стартовою точкою для зростання вартості пального в Україні?

Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 22.06.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

46,40

 +0,02 +0,040%

Бензин А-95

44,58

+0,02

 +0,036%

Бензин А-92

41,97

+0,03

+0,063%

Дизельне пальне

42,87

 +0,01 +0,034%

Газ автомобільний

22,25

 +0,01 +0,065%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 22.06.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

46,99

44,99

 42,99

42,99

22,49

Motto


 41,78


41,48

21,98 

U.GO

46,88

43,88

39,88

41,88

21,38

WOG

49,99

46,99

 

44,99

23,48

Авіас

46,50

46,00

45,00

46,00

21,99

Автотранс

44,98 

 42,98

42,98

22,48

БРСМ-Нафта

41,49

 

 

40,49

21,49

ОККО

49,99

46,99

 

44,99

23,49

Укрнафта

42,99

 40,99

38,99 

39,99

21,45
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизель автогаз
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