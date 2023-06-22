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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві затримали 21-річного підозрюваного у розбійному нападі на обмінний пункт

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 169

 

Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Поліція Полтави затримала підозрюваного у розбійному нападі на обмінний пункт. Про це повідомив начальник Головуправління обласної поліції Євген Рогачов.

Попри те, що підозрюваний пересувався вулицями, які не «бачить» система відеонагляду «Безпечне місто», поліцейські доволі швидко вийшли на його слід. Зловмисника затримали в Київському районі міста наступного дня після нападу на пункт обміну валют. Ним виявився 21-річний мешканець Полтави.

Нагадаємо, розбійний напад на обмінний пункт трапився 20 червня близько 19.00. Відомо, що зловмисник вимагав від 52-річної касирки віддати йому гроші, погрожуючи ножем. Однак жінці вдалося виштовхати його з приміщення. Після цього молодик втік з місця події. 

Генерал поліції Євген Рогачов прокоментував: 

— На жаль, на вулицях, якими пересувався зловмисник, відсутні камери відеонагляду, тому нам знадобилося більше оперативних ресурсів для його затримання. До розкриття особливо тяжкого злочину ми залучили понад пів сотні поліцейських, серед яких оперативники, слідчі та працівники інших служб Полтавського райуправління поліції, а також оперативники Управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та слідчі Слідчого управління обласного апарату. Ми опрацювали значний обсяг інформації та провели ряд оперативно-розшукових заходів, завдяки яким встановили місце переховування та затримали 21-річного полтавця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Євген Рогачов зазначив, що молодику вже повідомили про підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.4 ст.187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розбійний напад Полтава обмінник касир ніж затримання
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