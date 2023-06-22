У Полтаві затримали 21-річного підозрюваного у розбійному нападі на обмінний пункт

Поліція Полтави затримала підозрюваного у розбійному нападі на обмінний пункт. Про це повідомив начальник Головуправління обласної поліції Євген Рогачов.
Попри те, що підозрюваний пересувався вулицями, які не «бачить» система відеонагляду «Безпечне місто», поліцейські доволі швидко вийшли на його слід. Зловмисника затримали в Київському районі міста наступного дня після нападу на пункт обміну валют. Ним виявився 21-річний мешканець Полтави.
Нагадаємо, розбійний напад на обмінний пункт трапився 20 червня близько 19.00. Відомо, що зловмисник вимагав від 52-річної касирки віддати йому гроші, погрожуючи ножем. Однак жінці вдалося виштовхати його з приміщення. Після цього молодик втік з місця події.
Генерал поліції Євген Рогачов прокоментував:
Євген Рогачов зазначив, що молодику вже повідомили про підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.4 ст.187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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