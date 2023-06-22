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Українці, які підлягають мобілізації, не зможуть працювати охоронцями — рішення уряду

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 150

 

Українцям, які підлягають мобілізації, заборонили працювати охоронцями

З 21 червня в Україні почало діяти нововведення, яке обмежує право працювати в охоронних структурах. Відтепер займатися такою діяльністю можуть тільки ті особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації. Відповідні зміни до ліцензійних умов провадження охоронної діяльності вніс уряд постановою № 314 від 18 квітня 2023 року.

Однією з ключових змін стали вимоги до персоналу охоронців, що стосуються документів, які необхідно надавати при отриманні ліцензії на провадження охоронної діяльності. Внесені зміни набирають чинності відсьогодні.

Тепер до заяви мають додаватися такі документи:

  • документ (копія), що підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві та перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), зазначених у військовому квитку, контракті або довідці з ТЦК та СП (за винятком осіб, які не підлягають призову за мобілізацією).
  • копія військового квитка, контракту або довідки, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу, або довідка про непридатність особи за станом здоров’я для виконання військової служби.
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Автор: Віктор Крук
Теги: уряд охорона призов
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