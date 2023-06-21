У Полтаві чоловік у масці напав на касирку обмінного пункту з ножем і вимагав гроші

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У Полтаві чоловік здійснив розбійний напад на касира обмінного пункту валют. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

20 червня близько 19.00 до Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від касира обмінного пункту валют, що до пункту на вулиці Соборності, 79 зайшов невідомий у масці та, погрожуючи їй ножем, вимагав гроші. Натомість жінка виштовхала правопорушника на вулицю, після чого він втік у напрямку тролейбусного депо. Поліція розпочала оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Отримавши повідомлення про кримінальне правопорушення, на місце події прибули слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти та працівники оперативних служб Полтавського райуправління поліції. Також на розшук нападника направили наряди поліції. На місці події вилучили речові докази. Пошуки зловмисника наразі тривають.

Його прикмети: на вигляд близько 20 років, приблизний зріст 170 см, худої тілобудови, волосся русе коротке.

Був одягнений: чорна футболка, сірі шорти, чорні кросівки, на обличчі – чорна маска.

Якщо ви упізнали чоловіка на фото та у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її терміново до поліції за номером 102.

За даним фактом слідчий відділ поліції №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 4 статті 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.