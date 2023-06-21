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Кременчук, Спорт

12 спортсменів з Полтавщини представлять Україну на ІІІ Європейських іграх

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 359

 

Спортсмени з Кременчуччини також виступлять на змаганнях

Сьогодні, 21 червня, у Кракові стартують ІІІ Європейські ігри. Триватимуть по 2 липня. Від Полтавщини до Польщі поїхали 12 спортсменів, які змагатимуться у 6 видах спорту.

На міжнародній арені Україну представлятимуть:

Веслування на байдарках і каное

  • Людмила Лузан (каное-одиночка 200 м, каное-одиночка 500 м, каное-двійка 500 м);
  • Діана Танько (байдарка-четвірка 500 м);
  • Інна Грищун (байдарка-четвірка 500 м);
  • Олег Кухарик (байдарка-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м);
  • Тарас Мазовський (байдарка-одиночка 200 м);
  • Тарас Міщук (байдарка 500 м);
  • Ігор Трунов (байдарка-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м).

Бокс

  • Олександр Хижняк (80 кг)

Таїландський бокс

  • Олег Приймачов

Легка атлетика

  • Ольга Ляхова (біг, 1500 м)

Кульова стрільба

  • Максим Городинець (пістолет)

Пляжний футбол

  • Таїсія Бабенко
     
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Автор: Альона Душенко
Теги: Ольга Ляхова Європейські ігри веслування легка атлетика
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