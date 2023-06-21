12 спортсменів з Полтавщини представлять Україну на ІІІ Європейських іграх

Спортсмени з Кременчуччини також виступлять на змаганнях
Сьогодні, 21 червня, у Кракові стартують ІІІ Європейські ігри. Триватимуть по 2 липня. Від Полтавщини до Польщі поїхали 12 спортсменів, які змагатимуться у 6 видах спорту.
На міжнародній арені Україну представлятимуть:
Веслування на байдарках і каное
- Людмила Лузан (каное-одиночка 200 м, каное-одиночка 500 м, каное-двійка 500 м);
- Діана Танько (байдарка-четвірка 500 м);
- Інна Грищун (байдарка-четвірка 500 м);
- Олег Кухарик (байдарка-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м);
- Тарас Мазовський (байдарка-одиночка 200 м);
- Тарас Міщук (байдарка 500 м);
- Ігор Трунов (байдарка-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м).
Бокс
Таїландський бокс
Легка атлетика
- Ольга Ляхова (біг, 1500 м)
Кульова стрільба
- Максим Городинець (пістолет)
Пляжний футбол
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.