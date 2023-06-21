12 спортсменів з Полтавщини представлять Україну на ІІІ Європейських іграх

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 359

Спортсмени з Кременчуччини також виступлять на змаганнях

Сьогодні, 21 червня, у Кракові стартують ІІІ Європейські ігри. Триватимуть по 2 липня. Від Полтавщини до Польщі поїхали 12 спортсменів, які змагатимуться у 6 видах спорту. На міжнародній арені Україну представлятимуть: Веслування на байдарках і каное Людмила Лузан (каное-одиночка 200 м, каное-одиночка 500 м, каное-двійка 500 м);

Діана Танько (байдарка-четвірка 500 м);

Інна Грищун (байдарка-четвірка 500 м);

Олег Кухарик (байдарка-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м);

Тарас Мазовський (байдарка-одиночка 200 м);

Тарас Міщук (байдарка 500 м);

Ігор Трунов (байдарка-двійка 500 м, байдарка-четвірка 500 м). Бокс Олександр Хижняк (80 кг) Таїландський бокс Олег Приймачов Легка атлетика Ольга Ляхова (біг, 1500 м) Кульова стрільба Максим Городинець (пістолет) Пляжний футбол Таїсія Бабенко



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