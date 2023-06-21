У суботу, 24 червня, на Блакитних озерах під Світловодськом відбудеться заплив для усіх охочих

Найближчої суботи, 24 червня, KremenStyle організовує заплив для усіх охочих на Блакитних озерах під Світловодськом Blue Lake SwimRace. Тобто, усі любителі плавання, як діти, так і дорослі, як аматори, так і досвідчені спортсмени, зможуть випробувати свої сили на дистанції довжиною у 500 та 2000 метрів. Старт запливу об 11.00 від пляжу найбільшого озера.
За його словами, передбачається, що учасники запливу на 2000 метрів плаватимуть по периметру трьох озер. Учасники запливу будуть нагороджені кубками та медалями, а члени їх родин та друзі зможуть гарно відпочити на одному із най дивовижних місць поруч з Кременчуком.
Інформацію щодо участі у запливі на Блакитному озері можна отримати за телефоном — 0963713462.
Наше видання писало про чудове місце для відпочинку, яке знаходиться поблизу Кременчука — майже у передмісті сусіднього Світловодська.
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