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У суботу, 24 червня, на Блакитних озерах під Світловодськом відбудеться заплив для усіх охочих

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 300

 

Любителі плавання усіх вікових категорій зможуть випробувати себе на дистанції 500 та 2000 метрів

Найближчої суботи, 24 червня, KremenStyle організовує заплив для усіх охочих на Блакитних озерах під Світловодськом Blue Lake SwimRace. Тобто, усі любителі плавання, як діти, так і дорослі, як аматори, так і досвідчені спортсмени, зможуть випробувати свої сили на дистанції довжиною у 500 та 2000 метрів. Старт запливу об 11.00 від пляжу найбільшого озера.

— Для участі у змаганнях запрошуємо усіх охочих, як аматорів, так і спортсменів усіх вікових категорій. Наш клуб KremenStyle постійно проводить спортивні змагання у Кременчуці, в яких можуть взяти участь не тільки досвідчені спортсмени, а й любителі плавання, бігу та велоспорту. Цього року вперше вирішили провести заплив на Блакитних озерах. Отже, запрошуємо до участі, — пояснив організатор заходу Сергій Кірчик.

 

За його словами, передбачається, що учасники запливу на 2000 метрів плаватимуть по периметру трьох озер. Учасники запливу будуть нагороджені кубками та медалями, а члени їх родин та друзі зможуть гарно відпочити на одному із най дивовижних місць поруч з Кременчуком.

Інформацію щодо участі у запливі на Блакитному озері можна отримати за телефоном — 0963713462.

Наше видання писало про чудове місце для відпочинку, яке знаходиться поблизу Кременчука — майже у передмісті сусіднього Світловодська.

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Автор: Віктор Крук
Теги: блакитне озеро Світловодськ заплив змагання
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