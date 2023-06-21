У суботу, 24 червня, на Блакитних озерах під Світловодськом відбудеться заплив для усіх охочих

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Найближчої суботи, 24 червня, KremenStyle організовує заплив для усіх охочих на Блакитних озерах під Світловодськом Blue Lake SwimRace. Тобто, усі любителі плавання, як діти, так і дорослі, як аматори, так і досвідчені спортсмени, зможуть випробувати свої сили на дистанції довжиною у 500 та 2000 метрів. Старт запливу об 11.00 від пляжу найбільшого озера.

— Для участі у змаганнях запрошуємо усіх охочих, як аматорів, так і спортсменів усіх вікових категорій. Наш клуб KremenStyle постійно проводить спортивні змагання у Кременчуці, в яких можуть взяти участь не тільки досвідчені спортсмени, а й любителі плавання, бігу та велоспорту. Цього року вперше вирішили провести заплив на Блакитних озерах. Отже, запрошуємо до участі, — пояснив організатор заходу Сергій Кірчик.

За його словами, передбачається, що учасники запливу на 2000 метрів плаватимуть по периметру трьох озер. Учасники запливу будуть нагороджені кубками та медалями, а члени їх родин та друзі зможуть гарно відпочити на одному із най дивовижних місць поруч з Кременчуком.

Інформацію щодо участі у запливі на Блакитному озері можна отримати за телефоном — 0963713462.

Наше видання писало про чудове місце для відпочинку, яке знаходиться поблизу Кременчука — майже у передмісті сусіднього Світловодська.