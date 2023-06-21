СБУ затримала агента фсб, який готував удари рф по електропідстанціях на Полтавщині

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Чоловік працював на Укренерго та очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії

Служба безпеки України повідомила про викриття «сплячого» агента фсб під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. Чоловік збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Полтавщини, а також Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей.

Розвіддані, як зазначили в СБУ, потрібні були росіянам для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України. Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

«Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання фсб. За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в „сплячий режим“. Після 24 лютого 2022 року фсб "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України», — йдеться в повідомленні СБУ.

Також вказано, що для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку, а отримані відомості передавав окупантам через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у травні на Полтавщині двоє спільників співпрацювали з Росією — їх викрила прокуратура.