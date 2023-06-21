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На Полтавщині розпочали роботу мобільні консультаційні пункти

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 90

 

Мобільні консультаційні пункти — один з нагальних напрямків діяльності ТЦК та СП Полтавщини

Понад тиждень тому оголосили про запровадження мережі консультаційних пунктів на території Полтавщини.

— Налагодження роботи цих пунктів на сьогодні є одним з основних напрямків нашої діяльності, — наголошує заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП з морально-психологічного забезпечення підполковник Едуард Бородай, — працюватимуть вони в межах ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед цивільного населення області, але крім роз’яснювальної роботи стосовно навчання у ВВНЗ чи служби за контрактом на мобільні консультаційні пункти покладено роботу консультаційного характеру з питань соціального захисту наших ветеранів, питань проходження військово-лікарських комісій, призову за мобілізацією та питань відстрочки від мобілізації. 

 

Кожен районний (об’єднаний міський) ТЦК та СП вже організовує роботу консультаційних пунктів в районному центрі, а їх відділи — в кожному колишньому райцентрі. Основною перевагою цих пунктів є їх мобільність — за потребою вони можуть виїхати до будь-якої громади та консультувати мешканців найвіддаленішого населеного пункту області.

Таким чином мешканці Полтавщини отримують можливість максимально комфортно (буквально — по дорозі з магазину до свого будинку) отримати інформацію, яка їх цікавить, без потреби звертатися до ТЦК та СП особисто і водночас шляхом живого спілкування.

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Автор: Альона Душенко
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