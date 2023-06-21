На Полтавщині розпочали роботу мобільні консультаційні пункти

Понад тиждень тому оголосили про запровадження мережі консультаційних пунктів на території Полтавщини.
Кожен районний (об’єднаний міський) ТЦК та СП вже організовує роботу консультаційних пунктів в районному центрі, а їх відділи — в кожному колишньому райцентрі. Основною перевагою цих пунктів є їх мобільність — за потребою вони можуть виїхати до будь-якої громади та консультувати мешканців найвіддаленішого населеного пункту області.
Таким чином мешканці Полтавщини отримують можливість максимально комфортно (буквально — по дорозі з магазину до свого будинку) отримати інформацію, яка їх цікавить, без потреби звертатися до ТЦК та СП особисто і водночас шляхом живого спілкування.
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