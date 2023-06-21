У Полтаві чоловік застряг між трубами тепломережі

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20 червня у Полтаві чоловік застряг між трубами тепломережі на вулиці Грушевського. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

О 16.28 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про цей інцидент.

Надзвичайники, які прибули на виклик, деблокували чоловіка. Для надання допомоги залучалися 4 працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.