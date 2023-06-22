Слуга народу – Полтавщина
Де в Кременчуці безкоштовно зробити КТ
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Топ-новина

У міжсезоння хокейний клуб «Кременчук» підписує перших новачків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 265

 Кременчуцька команда підписала місцевого вихованця

Хокейний клуб «Кременчук» оголосив про підписання першого новачка у міжсезоння. Новим гравцем став місцевий вихованець Данііл Дука (12.04.2007), який встиг пограти за кордоном. Нападник грав за Сточньовець Гданськ та Дукла Йіглава.

Данііл поділився, що у 7 років разом з батьками вперше прийшов на масове катання й залишився на льодовій арені «Айсберг». Грав у дитячій школі ДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук». З початком повномасштабної російсько-української війни виїхав за кордон. Після повернення Данііл провів збори з основною командою ХК «Кременчук». За підсумками зборів молодий нападник отримав запрошення в команду.

Юні хокеїсти «Кременчука» стали переможцями турніру Kremen Cup

— Прийшов у хокей у 7 років. Тоді з батьками приїхав на масове катання. Мені одразу сподобалось їздити на ковзанах, сказав батькам, що хочу ходити на хокей.

— Данііле, розкажи про досвід за кордоном. Де вдалося зіграти?

— Після початку повномасштабного вторгнення, разом із мамою та братом виїхали до Польщі, де я і провів пів хокейного сезону. Згодом перебрався до Чехії де і завершив минулий сезон. Після того як моя команда вилетіла із плей-оф повернувся до Кременчука. Пізніше я отримав запрошення на перші тренувальні збори, після яких мені запропонували залишитись тут.

— Ти вихованець місцевої школи хокею. Чи є улюблені гравці з ХК «Кременчук»?

— У дитинстві надихався грою Дениса Вікторовича Ісаєнка, Артема Миколайовича Гніденка. У мене навіть зараз вдома лежить така собі книжечка в якій є їх автографи ще з сезону 2016/2017. Пізніше вони стали моїми тренерами.

 

Коротко про…

  • перший тренер — Короткий Олексій Валентинович та Клюшньов Валерій Володимирович;
  • улюблені гравці — у мене немає одного або декількох улюблених гравців, але мені дуже подобається Остон Метьюс та Джек Г’юз;
  • хобі — крім хокею люблю грати у футбол та дивитися фільми;
  • улюблені гравці в Україні — Віталій Лялька та Гліб Крівошапкін;
  • улюблена страва — люблю їсти пасту болоньєзе;
  • спортивна мрія — стати гравцем якого запамʼятають.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, це не останнє поповнення у команді. Найближчим часом команда анонсує ще одного новачка. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх