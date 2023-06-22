У міжсезоння хокейний клуб «Кременчук» підписує перших новачків

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 265

Хокейний клуб «Кременчук» оголосив про підписання першого новачка у міжсезоння. Новим гравцем став місцевий вихованець Данііл Дука (12.04.2007), який встиг пограти за кордоном. Нападник грав за Сточньовець Гданськ та Дукла Йіглава.

Данііл поділився, що у 7 років разом з батьками вперше прийшов на масове катання й залишився на льодовій арені «Айсберг». Грав у дитячій школі ДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук». З початком повномасштабної російсько-української війни виїхав за кордон. Після повернення Данііл провів збори з основною командою ХК «Кременчук». За підсумками зборів молодий нападник отримав запрошення в команду.

— Прийшов у хокей у 7 років. Тоді з батьками приїхав на масове катання. Мені одразу сподобалось їздити на ковзанах, сказав батькам, що хочу ходити на хокей.

— Данііле, розкажи про досвід за кордоном. Де вдалося зіграти?

— Після початку повномасштабного вторгнення, разом із мамою та братом виїхали до Польщі, де я і провів пів хокейного сезону. Згодом перебрався до Чехії де і завершив минулий сезон. Після того як моя команда вилетіла із плей-оф повернувся до Кременчука. Пізніше я отримав запрошення на перші тренувальні збори, після яких мені запропонували залишитись тут.

— Ти вихованець місцевої школи хокею. Чи є улюблені гравці з ХК «Кременчук»?

— У дитинстві надихався грою Дениса Вікторовича Ісаєнка, Артема Миколайовича Гніденка. У мене навіть зараз вдома лежить така собі книжечка в якій є їх автографи ще з сезону 2016/2017. Пізніше вони стали моїми тренерами.

Коротко про…

перший тренер — Короткий Олексій Валентинович та Клюшньов Валерій Володимирович;

улюблені гравці — у мене немає одного або декількох улюблених гравців, але мені дуже подобається Остон Метьюс та Джек Г’юз;

хобі — крім хокею люблю грати у футбол та дивитися фільми;

улюблені гравці в Україні — Віталій Лялька та Гліб Крівошапкін;

улюблена страва — люблю їсти пасту болоньєзе;

спортивна мрія — стати гравцем якого запамʼятають.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, це не останнє поповнення у команді. Найближчим часом команда анонсує ще одного новачка. Слідкуйте за інформацією на нашому сайті.