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Юні хокеїсти «Кременчука» стали переможцями турніру Kremen Cup

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 103

Вітаємо спортсменів із вдалим завершенням сезону

Протягом двох днів, 27 та 28 травня, у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області Kremen cup. Участь у змаганнях взяли 4 команди: Кременчук білі (2008-2009 р.н), Кременчук чорні (2007-2008), Дніпро (2007-2009), київський Сокіл (2007-2009). Кременчук був представлений двома командами під керівництвом тренерів Андрія Смірнова та Віктора Торяника.

Кременчук грав двома складами. Багато хлопців повернулись з Європи на канікули, тому вирішили грати двома складами. У команді були хлопці з СДЮШОР Харків, які протягом сезону тренувалися та грали за ХК Кременчук. Вдячні нашим воїнам за можливість проведення змагань. Велика подяка президенту ХК Кременчук Сергію Мазуру, розповів тренер Андрій Смірнов.
  • 1 місце Кременчук чорні
  • 2 місце Сокіл Київ
  • 3 місце Дніпро
  • 4 місце Кременчук білі

Кращими гравцями стали:

  • Федір Колповський ХХ Кременчук (до повномасштабної війни гравець СДЮШОР Харків)
  • Даниїл Дука ХК Кременчук
  • Альберт Ветлянд ХК Дніпро (до повномасштабної війни гравець ХК Кременчук, навчався у Кременчуці школа-інтернат №21)
  • Артем Куліков ХК Сокіл (вихованець Кременчука, навчався школа-інтернат 21)
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК кременчук
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