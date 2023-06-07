Юні хокеїсти «Кременчука» стали переможцями турніру Kremen Cup

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 103

Протягом двох днів, 27 та 28 травня, у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області Kremen cup. Участь у змаганнях взяли 4 команди: Кременчук білі (2008-2009 р.н), Кременчук чорні (2007-2008), Дніпро (2007-2009), київський Сокіл (2007-2009). Кременчук був представлений двома командами під керівництвом тренерів Андрія Смірнова та Віктора Торяника.

— Кременчук грав двома складами. Багато хлопців повернулись з Європи на канікули, тому вирішили грати двома складами. У команді були хлопці з СДЮШОР Харків, які протягом сезону тренувалися та грали за ХК Кременчук. Вдячні нашим воїнам за можливість проведення змагань. Велика подяка президенту ХК Кременчук Сергію Мазуру, — розповів тренер Андрій Смірнов.

1 місце — Кременчук чорні

Кременчук чорні 2 місце — Сокіл Київ

3 місце — Дніпро

4 місце — Кременчук білі

Кращими гравцями стали: