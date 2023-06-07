Юні хокеїсти «Кременчука» стали переможцями турніру Kremen Cup

Вітаємо спортсменів із вдалим завершенням сезону
Протягом двох днів, 27 та 28 травня, у Кременчуці відбувся Кубок Полтавської області Kremen cup. Участь у змаганнях взяли 4 команди: Кременчук білі (2008-2009 р.н), Кременчук чорні (2007-2008), Дніпро (2007-2009), київський Сокіл (2007-2009). Кременчук був представлений двома командами під керівництвом тренерів Андрія Смірнова та Віктора Торяника.
— Кременчук грав двома складами. Багато хлопців повернулись з Європи на канікули, тому вирішили грати двома складами. У команді були хлопці з СДЮШОР Харків, які протягом сезону тренувалися та грали за ХК Кременчук. Вдячні нашим воїнам за можливість проведення змагань. Велика подяка президенту ХК Кременчук Сергію Мазуру, — розповів тренер Андрій Смірнов.
- 1 місце — Кременчук чорні
- 2 місце— Сокіл Київ
- 3 місце— Дніпро
- 4 місце— Кременчук білі
Кращими гравцями стали:
- Федір Колповський ХХ Кременчук (до повномасштабної війни гравець СДЮШОР Харків)
- Даниїл Дука ХК Кременчук
- Альберт Ветлянд ХК Дніпро (до повномасштабної війни гравець ХК Кременчук, навчався у Кременчуці школа-інтернат №21)
- Артем Куліков ХК Сокіл (вихованець Кременчука, навчався школа-інтернат 21)
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