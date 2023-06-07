Заявку на отримання ваучера на навчання тепер можна подати онлайн. Про це повідомляє урядовий портал.
З 1 червня спростили процедуру отримання ваучерів на освіту. Йдеться про документ, який надає громадянам право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації. Наразі визначено 123 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами.
Отримати ваучер може людина, старша за 45 років:
Починаючи з 1 червня, щоб подати заявку на отримання ваучера на освіту, достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Держслужби зайнятості за посиланням. Заявка буде опрацьована протягом 3 робочих днів. Після ухвалення рішення про видачу ваучера працівник центру зайнятості здійснюватиме супровід людини до моменту підписання договору із закладом освіти. Сума ваучеру – не більше 26 840 грн.
Загалом з початку року центри зайнятості вже видали понад 5 тисяч ваучерів на навчання.
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